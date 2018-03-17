نصر الحريري: رحيل الأسد جزء أساسي من عملية الانتقال السياسي في سوريا

المواطن - متابعة:

أكد رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، أنَّ رحيل الأسد جزء أساسي من عملية الانتقال السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أنَّه تم تهجير 12 مليون سوري خلال 7 سنوات.

وأضاف الحريري أنَّ: النظام عرقل جهود الحل السياسي وخرق الاتفاقيات واستخدم كل أنواع الأسلحة في الحملة العسكرية على الغوطة.

وأردف أنَّ حزب الاتحاد الكردي ارتكب انتهاكات كثيرة في حق السوريين.. ونطالبه بالخروج من عفرين.

وتابع: المحاصَرون في الغوطة قد يتعرضون لإبادة جماعية، مطالبًا بحماية المدنيين في عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن، اليوم، أن ضربات جوية على جيب في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 30 شخصاً على الأقل تجمعوا للخروج إلى مناطق تسيطر عليها قوات الأسد، اليوم السبت، مضيفًا أنَّ الضربات على بلدة زملكا أدت أيضاً إلى إصابة العشرات. ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إنها لا تستهدف إلا المسلحين.







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