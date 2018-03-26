نصف دستة أهداف حصيلة الهلال في شوط المباراة الأول أمام الشباب وديًا

المواطن- الرياض

أنهى نادي الهلال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بستة أهداف دون رد أمام الشباب في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين في إطار الاستعدادات لعودة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم مجددًا.

ودخل الهلال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة حتى تمكن أشرف بن شرقي من إحراز الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 11.

وتواصل الضغط الهلالي وأضاف ريفاس الهدف الثاني بعدها بدقيقة، ومع حلول الدقيقة 16 أحرز البريك الهدف الثالث.

وأضاف ريفاس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 23 و28 من زمن اللقاء.

واختتم سيروتي السداسية الهلالية في الدقيقة 31 ليخرج الزعيم متقدمًا من شوط المباراة الأول بستة أهداف نظيفة.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات الهلال لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين الشهر المقبل.







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