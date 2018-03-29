نظراً للتقلبات الجوية .. المطارات الشمالية تعلن إلغاء وتأخير 4 رحلات

المواطن - متابعات

أعلن الحساب الرسمي للمطارات الشمالية، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلتين وتأخير أخريين؛ وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية التي بالمناطق الشمالية.

ونشر الحساب الرسمي عبر تويتر: ” أعزاءنا المسافرين، نظراً لتقلبات الأحوال الجوية في محافظة رفحاء تم إلغاء رحلة رقم 1507 SV الرياض – رفحاء – الرياض، وإلغاء رحلة رقم NA142 حائل – رفحاء.

وعن الرحلات التي تم تأخير موعدها نشر حساب المطارات الشمالية: “أعزاءنا المسافرين، نظراً لتقلبات الأحوال الجوية في منطقة حائل تم تأخير رحلة رقمNA163 الرياض – حائل، مضيفا “وفي منطقة الجوف تم تأخير إقلاع رحلة رقم NE193 الجوف – القاهرة عن موعدها المجدول”.

وناشد الحساب الرسمي قائلاً: “الرجاء من الإخوة المسافرين التواصل مع الناقل الجوي لمتابعة وقت الإقلاع الجديد للرحلات الملغاة، والتواصل مع الناقل الجوي لتعديل أوقات الحجوزات” وذلك للرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها.







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