نفاد تذاكر حفل تامر حسني في جدة خلال ساعات

المواطن - الرياض

نفدت كل تذاكر حفل الفنان المصري تامر حسني الذي سيقام في جدة يوم 30 مارس الجاري.

وفور الإعلان عن بدء بيع تذاكر حفل تامر حسني تدافع المئات للشراء، حيث نفدت التذاكر خلال أقل من 3 ساعات.

وكان تامر حسني عبَّر في وقت سابق عن سعادته بمشاركته في الحفل المقرر إقامته تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

وبحسب روزنامة الترفيه سيقام حفل تامر حسني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وسيكون الحضور متاحاً لكلا الجنسين.

وكان تامر حسني قد أعلن قبل عدة أيام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن إحياء أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية يوم 30 مارس الجاري.

وكتب تامر حسني: “استنوني إن شاء الله 30 مارس في أول حفل لي بالمملكة العربية السعودية، وكلي شرف والله واحشيني من زمان، الحفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة”.

والمعروف أن تامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977 بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب “تامر وشيرين” ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في 2004 باسم “حب”، ونجح في خلال بضع سنوات أن يحصد جوائز عالمية وألقاباً كثيرة مثل جائزة أفضل فنان إفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010.

حصل تامر حسني أيضاً على جائزة أسطورة القرن لكونه فناناً شاملاً من البيج أبل ميوزك أوورد.

دخل تامر حسني مجال التمثيل عام 2003 وقدَّم العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المهمة وانتقل إلى التلفزيون حيث شارك كذلك في العديد من المسلسلات.







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