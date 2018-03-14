نفاد تذاكر مباراة السعودية وروسيا في مونديال 2018

المواطن- الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي ستجمع بين منتخبي روسيا المستضيفة والسعودية التي ستقام يوم 14 يونيو المقبل.

ونفدت تذاكر مباراة روسيا والسعودية التى ستقام بملعب لوزهسنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وتم تخصيص 356700 تذكرة (بانتظار الدفع) للمشجعين في جميع أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني في مرحلة بيع الأولوية للأسبق في الحجز.

وقد أتت معظم طلبات الحصول على التذاكر من مشجعين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك والبرازيل وبيرو وأستراليا وألمانيا والصين والهند .

وأشار فيفا إلى أن التذاكر المتحصّل عليها من أي مصدر آخر سيتم إلغاؤها تلقائياً ولا يحق لأصحابها الدخول إلى الملعب أو الحصول على أي استرداد أو تعويض آخر.







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