نقل مباراة الأهلي وأحد بسبب WWE

المواطن – الرياض

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة الأهلي وأحد في الجولة السادسة والعشرين لدوري المحترفين إلى ملعب آخر.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تقرر نقل مباراة الأهلي مع أحد من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في نفس الموعد.

وجاء قرار نقل ملعب المباراة بسبب انشغال الملعب بأعمال التجهيز لبطولة المصارعة WWE.

ويلتقي الأهلي بالهلال يوم 7 إبريل المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة مفصلية لتحديد هوية بطل الموسم الحالي، في الجولة قبل الأخيرة.

وتقام مباراة الأهلي مع أحد يوم 12 إبريل في ختام مباريات الموسم الحالي للمسابقة.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي.







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