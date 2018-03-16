نهائي مبكر بين الريال ويوفينتوس في دور الثمانية لأبطال أوروبا

المواطن – متابعة

أسفرت قرعة دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أقيمت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، عن نهائي مبكر بين فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفينتوس الإيطالي.

وسيكون اللقاء ثأريًّا ليوفينتوس الذي سيحاول الإطاحة بالملكي بعد فشل فريق “السيدة العجوز” في التتويج باللقب القاري بهزيمة أمام الريال في نهائي الموسم الماضي.

وسيخوض برشلونة الإسباني مواجهة متوازنة نسبيًّا أمام روما الإيطالي، فيما يلعب إشبيلية الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني.

أما آخر لقاءات ربع النهائي فهي قمة إنجليزية بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في لقاء من المتوقع أن يكون في قمة الإثارة والندية.

وستُجرى مباريات الذهاب بين يومي 3 و4 إبريل المقبل، في حين أن الإياب سيجرى بين يومي 10 و11 من نفس الشهر.







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