نهضة بركان المغربي يطيح بالإفريقي التونسي من الكونفيدرالية

المواطن – متابعة

أطاح فريق نهضة بركان المغربي بنظيره الإفريقي التونسي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية”؛ لينتزع بطاقة التأهل لدور الـ32 الثاني من البطولة.

وتغلَّب نهضة بركان على مضيفه الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 الأول للبطولة، سجله أيوب الكعبي في الدقيقة 73.

وجاء تأهل نهضة بركان للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” يتأهل لدور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفيدرالية، 16 فريقًا اجتازوا منافسات دور الـ 32 الأول، إضافة إلى 16 فريقًا ودّعوا منافسات دور الـ 32 لدوري الأبطال.







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