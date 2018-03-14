نواف التمياط: هذا هو هدف الأخضر في مونديال روسيا

المواطن - الرياض

أكد نواف التمياط، نجم الكرة السعودية السابق ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المنتخب السعودي يود اللعب بقوة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكتب التمياط، عبر حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة قائلًا: “بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ، إخواني في فريق عمل الإعداد لكأس العالم يعملون بكل طاقتهم لتكون مشاركة المملكة فعالة ولا تقتصر على الجانب الرياضي، وأن تكون محل فخر واعتزاز هذا الوطن وطموح قيادته الحكيمة في مختلف المجالات”.

ويذكر أن المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الياباني في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بهدف اللاعب فهد المولد.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في مونديال 2018 أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.







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