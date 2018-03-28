نور يؤكد: آل الشيخ يتحدث بدافع وطني.. وافتقدنا هذا الثنائي

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور على أداء الأخضر خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أن حديث رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ يكون بدافع وطني.

وقال محمد نور على “تويتر”: “حينما يتحدث معالي المستشار الشيخ تركي آل الشيخ عن خسارة الأخضر فإنه ينطلق من حس وطني مستشعرًا بكل أحاسيس جماهير الوطن والآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب، ولأنه يعشق النجاح فإنه يبحث عن الحلول ليكون الأخضر على قدر الطموحات.. بالتوفيق معالي المستشار”.

وتابع نجم نادي الاتحاد السابق تصريحاته قائلًا”: “افتقد منتخبنا خلال مباراتيه الماضية لنواف العابد وسلمان الفرج، وهما نجمان لهما قيمتهما الفنية وبعودتهما سيساهمان في حل كثير من المشاكل الفنية التي ظهرت في آخر مباراتين، كما أن عودة أسامة هوساوي بخبرته الكبيرة ستعزز وضع خط الدفاع”.

وكان محمد نور قد علق على مباراة السعودية وبلجيكا، عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “خسرنا من بلجيكا في مباراة تجريبية.. الهدوء ومواصلة العمل برؤية واضحة سيكون المستقبل أفضل بمشيئة الله.. إخواني اللاعبين لا تفكّروا في الخسارة بأقل النتائج، وإنما ليكن تركيزكم أن تقدموا المستوى لتحققوا الفوز وحينها ستكون الأمور جيدة بإذن الله”.

وكانت مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية التي أُقيمت في بروكسل، مساء أمس الثلاثاء، قد انتهت بهزيمة الأخضر برباعية استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.







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