نوماك تعلن عن وظائف شاغرة في دبي وجدة والرياض

المواطن - الرياض

كشفت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة “نوماك”، في بيان رسمي، عن طرح 10 وظائف شاغرة من خلال برنامج تأهيل قادة المستقبل – Future Leaders Adaptation Program، وذلك بالتوظيف ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك لكافة المواطنين حديثي التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات، وذلك من أجل الانضمام والعمل لشركة (نوماك) وشركة (أكوا باور) في مكاتبها في دبي وجدة والرياض.

الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل بكالوريوس أو ماجستير.

يشترط أن يكون حديث التخرج.

مدة البرنامج سنتان.

التخصصات المطلوبة (البكالوريوس أو الماجستير):

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المحاسبة أو المالية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل في تخصص الهندسة مع خلفية مالية.

يشترط أن يكون المتقدم خبرة في هندسة في إدارة المشاريع أو إدارة سلسلة التوريد.

خبرة في القانون التجاري.

علوم الحاسب الآلي – تقنية المعلومات – ERP – SAP/Oracle.

الصحة والسلامة البيئية أو هندسة الصحة والسلامة.

ويمكن لكافة الراغبين في شغل الوظائف التقديم عليها من خلال إرسال السيرة الذاتية مع المسمى الوظيفي، وللتقديم اضغط (هنا).







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