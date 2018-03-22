نيمار يختار فريقه القادم بين برشلونة وريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت شبكة UOL ESPORTE البرازيلية أن وكيل نيمار تحدث مع إدارة ريال مدريد، وذلك من أجل انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف النادي الملكي.

ويذكر أن نيمار طلب العودة إلى برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية ولكن الأمر يبدو صعبًا، خاصة أن رئيس البارسا جوزيب بارتوميو سيرفض عودة اللاعب بكل تأكيد بعدما أصر نيمار على الرحيل وترك البارسا في موقف صعب.

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو تم دفعهم إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017.

تعاقد برشلونة مع الفرنسي عثمان ديمبلي من نادي بوروسيا دورتموند الألماني ومع البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل نيمار.







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