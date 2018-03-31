هؤلاء المحظوظون سيحضرون زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

المواطن- متابعة

كشفت مجلة “Harper’s Bazaar” النسائية الأسماء التي ستدعوها العائلة المالكة البريطانية في حفل زفاف الأمير هاري، الابن الثاني لولي العهد الأمير تشارلز، مع ميغان ماركل.

وبحسب المجلة، أرسلت الدعوات إلى قرابة 600 شخص داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وضمن المدعوين من قبل الأمير العريس: الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وعقيلته ميشيل، ورئيس الوزراء الكندي الحالي، جاستين ترودو، والأميرة فكتوريا الابنة البكر لملك السويد، والعائلة المالكة الإسبانية، فضلًا عن ذلك دعا الأمير البريطاني إلى حفل زفافه صديقاته تشيلي ديفي وكريسيدا بوناس، وكذلك المغنية البريطانية فكتوريا بيكهام والممثلة الأسترالية مارغو روبي.

منا سيشارك في إحياء الحفل الموسيقار والمغني البريطاني الشهير، إلتون جون، الذي كان مقربًا من والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، والموسيقي الشاب إد شيران، والفنانة إيلي غولدينغ، والمغني النجم كريس مارتن.

وبالنسبة إلى العروس، فستدعو ميغان ماركل، وهي ممثلة أميركية، فقد دعت إلى حفل زفافها أعز صديقاتها الممثلة الهندية، بريانكا تشوبرا، بالإضافة للممثلين الذين شاركوها العمل في مسلسل “فورس- ماجور” (أمور غير متوقعة)، باريك جي آدامز، وإيبيغل سبينسيرن وأوليفيا باليرمو، كما دعت العروس لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، ومصممة الأزياء، جيسيكا مولروني.

وحددت العائلة المالكة البريطانية موعد العرس في الـ19 من مايو المقبل داخل كنيسة سان جورج في قصر وندسور، وستتخلل الحفل مأدبة غداء للمدعوين في قاعة سانت جورج، تحضرها جدة العريس ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.







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