هازارد وبروين يقودان بلجيكا أمام السعودية وديًّا

المواطن – متابعة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي عن قائمة الفريق التي ستواجه السعودية وديًّا نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا.

وشهدت القائمة تواجد إيدن هازارد، لاعب تشيلسي، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، ودريس مارتينيز، هداف نابولي.

كما عاد رادجا ناينجولان، متوسط ميدان روما، لصفوف الفريق الكروي، بعدما ظل مستبعدًا عن قائمة الفريق لفترة طويلة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى، كوين كاستلز (فولفسبورج الألماني) وتيبو كورتوا (تشيلسي الإنجليزي) وسيمون مينيوليه (ليفربول الإنجليزي) وماتز سيلس (أندرلخت البلجيكي).

وفي الدفاع، توبي الدرفيلد (توتنهام الإنجليزي)، ديدريك بوياتا (سيلتيك الأسكتلندي) ولوران سيمان (مونتريال الكندي)، ولياندر ديندونكر (أندرلخت) وفينسنت كومباني (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وجوردان لوكاكو (لاتسيو الإيطالي) وتوماس مونييه (باريس سان جيرمان الفرنسي) وتوماس فيرمايلين (برشلونة الإسباني) ويان فيرتونخن (توتنهام).

وفي الوسط، يانيك كاراسكو (داليان يفانج الصيني)، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وموسى ديمبلي (توتنهام) ومروان فيلايني (مانشستر يونايتد) وأنطوني لمبومبي (كلوب بروج البلجيكي) ورادا ناينجولان (روما الإيطالي) ويوري تيليمانس (موناكو الفرنسي) وأكسل فيتسل (تيانجين كوانجيان الصيني).

وفي الهجوم، ميتشي باتشواي (بوروسيا دورتموند) وإيدين هازارد (تشيلسي) وثورجان هازارد (بوروسيا مونشنجلادباخ) وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) ودريس ميرتينز (نابولي الإيطالي) وكيفين ميرالاس (إيفرتون الإنجليزي) وديفوك أوريجي (ليفربول).

وتواجه بلجيكا المنتخب السعودي يوم 27 من مارس الحالي ببروكسل ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا 2018.







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