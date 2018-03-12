هدفان أمام الزعيم في مباراة الريان ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الهلالية مباراة الريان ضد الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، خاصة أن وضع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم غير جيد في المسابقة المحلية هذه النسخة.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الريان ضد الهلال وأمامهم هدفان، الأول هو تحقيق الفوز في لقاء الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2018، من أجل حفظ حقوق الفريق في التأهل إلى الدور التالي من البطولة المحلية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 3 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مواجهة الريان ضد الهلال اليوم الاثنين، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي على استاد جامعة الملك سعود ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

وخسر الزعيم من الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية بهدف نظيف على ملعب استاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يتعادل مُجددًا على أرضه ووسط جمهوره في مباراة الريان ضد الهلال بالجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

وسيكون الهدف الثاني هو استعادة الثقة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم تعرض لهزيمة أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في حالة استمرار النتائج السلبية.

وقبل مباراة الريان ضد الهلال اليوم، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على الصعيد المحلي وبات الفارق بينه وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثاني نقطة واحدة، لذلك سيكون حريصًا على استعادة الثقة ونغمة الانتصارات سريعًا حتى لا يفقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين ويضيع اللقب المحلي منه.

ويحتضن ملعب جاسم بن حمد في قطر، اليوم الاثنين، مباراة الريان ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الريان ضد الهلال برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الفريق القطري المركز الثاني بـ3 نقاط.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :