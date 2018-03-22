هدف الأهلي المصري بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018

المواطن - محمد سمعه

شهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 وقوع النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع نادي الترجي التونسي وفريق تاونشيب البوتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي.

ويسعى الأهلي بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 إلى التألق في مرحلة دور المجموعات وذلك من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

وكما يهدف الأهلي أيضًا بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 إلى الذهاب بعيدًا في البطولة أملًا في الفوز بها للمرة التاسعة في تاريخ المارد الأحمر.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 أقيمت بالأمس في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة القاهرة المصرية.

وقبل إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 كان النادي الأهلي تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة التشامبيونزليج الإفريقية وذلك بعد فوزه على نادي مونانا الجابوني بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت في القاهرة بفوز النادي الأهلي المصري برباعية دون رد، ثم عاد المارد الأحمر وكرر فوزه على نادي مونانا في الجابون بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الصداقة في مدينة ليبرفيل عاصمة الجابون ليتأهل الأهلي بعد ذلك إلى مرحلة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018.

تُعد مجموعة الأهلي بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 متوازنة إلى حد ما خاصة أنها ليست بقوة المجموعة الثانية والتي تضم أندية” مولودية الجزائر الجزائري، وفاق سطيف الجزائري، مازيمبي الكونغولي، الدفاع الحسني الجديدي المغربي”.

وشهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 وقوع نادي النجم الساحلي التونسي في المجموعة الرابعة والتي ضمت أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبي وفريق مباباني من سوازيلاند.

ستشهد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2018 لدور الثمانية نظام جديد مختلف عن نظام ربع النهائي للبطولة في المواسم الماضية حيث سيتم تجهيز قرعة خاصة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلًا من النظام القديم والذي كان ينص على مواجهة صاحب المركز الأول في مجموعة ما لصاحب المركز الثاني في المجموعة التالية.







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