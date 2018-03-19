هدف بوتين الأهم في ولايته الجديدة

المواطن - متابعة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهدف الأهم الذي سيعمل عليه خلال الفترة الرئاسية الجديدة والذي يتمثل في القضايا الداخلية وضمان نمو الاقتصاد الروسي.

بوتين الذي تحدث مع فريقه الرئاسي بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية رابعة أمس قال إن استمرار العمل على ضمان إمكانيات الدفاع وحل القضايا الأمنية جزء مهم من أعمال الولاية الرابعة.

وأضاف بوتين”أهم ما سنعمل عليه، هو بالمرتبة الأولى جدول الأعمال الداخلي، من ضمان نمو الاقتصاد الروسي ومنحه طابع الابتكار، بالإضافة إلى تطوير مجالات الرعاية الصحية والإنتاج الصناعي. وكما ذكرت سابقًا، جميع البنى التحتية وغيرها من المجالات المهمة للمضي قدمًا ورفع مستوى معيشة مواطنينا”.

وأشار الرئيس إلى أنه سيعمل على القضايا المتعلقة بضمان القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال بوتين : “بالطبع، هناك قضايا تتعلق بالقدرة الدفاعية والأمن. لا يمكن تجاهل هذا. ومع ذلك فإن الأهم بالنسبة لنا هو جدول الأعمال الداخلي”.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أمس حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

وهذا يعني أن أكثر من 56 مليونًا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الأخيرة، كما حقق بوتين بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونًا وستمائة ألف شخص.

النتيجة التي حققها الرئيس بوتين في انتخابات أمس، كانت الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ففي عام 2000 فاز بوتين في أول انتخابات رئاسية له بـ52.9% من الأصوات، وفي 2012 صوت له 63.6% من الناخبين.

وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ11.80%، فيما جاء زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثًا بـ5.66% من الأصوات.







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