هذا الخطأ كرره المنتخب السعودي في مبارياته الودية

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض المنتخب السعودي للخسارة من نظيره البلجيكي برباعية دون رد في مباراة ودية كانت أقيمت أول أمس الثلاثاء في مدينة بروكسل البلجيكية.

وسقط الأخضر في فخ الخسارة ولم ينجح في تقديم أداء مقنع لجماهيره؛ ما أثار قلق جماهير الأخضر حول قدرة منتخبها على اللعب بشكل جيد في المونديال.

وكرر المنتخب السعودي الخطأ ذاته خلال المباريات الودية والتي خاضها في الفترة الأخيرة وهو عدم التنظيم الدفاعي حيث سكنت شباك الأخضر 9 أهداف وأحرز فقط 5 أهداف؛ ما يدل على عدم وجود اتفاق وتناسق بين لاعبي خط الدفاع وحارس المرمى.

ويستعد المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة لمواجهة المنتخب الإيطالي في شهر مايو المقبل حيث ستقام المباراة على أمل أن يحقق الأخضر فيها نتيجة إيجابية وذلك من أجل تحسين مركزه في تصنيف الفيفا بين المنتخبات العالمية.

وسيواجه الأخضر كذلك خلال الفترة المقبلة منتخبي البيرو ومنتخب ألمانيا قبل مواجهة المنتخب الروسي رسميًا في مونديال 2018 يوم 14 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

وكانت المباريات الودية للمنتخب السعودي بدأت بلقاء مولدوفا في ملعب الجوهرة المشعة وانتهت بفوز الأخضر بثلاثية دون رد ثم خسرت السعودية من العراق برباعية مقابل هدف ثم تعادلت مع أوكرانيا بهدف لكل فريق وخسرت من المنتخب البلجيكي أخيرًا برباعية دون رد.

سيواجه المنتخب السعودي نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 25 يونيو المقبل.







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