هذا النادي الإنجليزي يرغب في ضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن بيب جوارديولا، مدرب مان سيتي، يرغب في ضم نيمار لتدعيم الصفوف الهجومية للسيتزنس بعد نهاية الموسم الحالي.

وسيتنافس ريال مدريد بقوة مع نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع نيمار، والذي كان انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يشارك نيمار مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

سبق للمنتخب البرازيلي أن نال لقب كأس العالم من قبل في 5 مناسبات كان آخرها في عام 2002 على حساب المنتخب الألماني لكرة القدم.







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