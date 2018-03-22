هذا سبب استبعاد إيكاردي من المنتخب الأرجنتيني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، عن السبب الرئيسي وراء استبعاده من قائمة المنتخب الأرجنتيني لمباراتي إيطاليا وإسبانيا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وقال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال تصريحاته لموقع “أرجنتينا فوتبول”: “تحدثت مع سامباولي، وكنت أعرف أنني لن أكون موجودًا في قائمة الأرجنتين هذه المرة”.

وتابع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي تصريحاته قائلًا: “السبب في عدم دعوتي أنني تعرضت للإصابة، وغبت عن المشاركة لمدة 4 مباريات، هذا هو السبب الوحيد لاختيار لاعبين آخرين”.

وكان المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، خورخي سامباولي، قد استبعد ماورو إيكاردي، من المباراتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا، وقام باستدعاء عدد من الوجوه الجديدة لقيادة الهجوم مثللاوتارو مارتينيز، أنخيل كوريا وماكسيمليانو ميزا.

يُذكر أن تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يتنافسان على ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







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