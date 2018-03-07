هذا سبب زيادة عدد الأندية.. وآلية الصعود والهبوط ستختلف

المواطن – مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد الشيخ، عن أسباب زيادة عدد الأندية في المسابقات المحلية خلال أحداث الموسم الرياضي المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم: “هناك متغيرات حدثت على مستوى الرغبة في زيادة عدد الأندية، والرغبة في زيادة المنافسة بين الأندية في عدة مسابقات، إضافة إلى تجاوب الأندية مع الحراك الحاصل”.

وتابع محمد الشيخ تصريحاته قائلًا: “فيما يخص مباريات الملحق، هناك (امتياز قانوني) لأندية الدوري الممتاز على أندية الدرجة الأولى، مثل عدد اللاعبين الأجانب، أمّا ما يحكى عن كونها عادلة أو غير عادلة فهذه مجرد آراء شخصية”.

وأضاف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “ستكون آلية الصعود والهبوط في الموسم المقبل مختلفة عن آلية الموسم الحالي”.

واختتم محمد الشيخ تصريحاته قائلًا: “هناك تنسيق بين الاتحاد السعودي وهيئة الرياضة فيما يخص دوري الدرجة الثالثة، وسيتم إعلان ما يؤول إليه الأمر قبل انطلاق الموسم المقبل بإذن الله”.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد آلية زيادة عدد الأندية بداية من الموسم الكروي المقبل 2018- 2019، وسيُشارك في دوري المحترفين السعودي إلى 16 ناديًا بدلًا من 14 فريقًا كما جرت في الموسم الحالي

وستبقى الأندية من المراكز الأولى إلى المركز الثاني عشر في الموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين.

وسيصعد أول ناديين في دوري الدرجة الأولى (دوري الأمير محمد بن سلمان) إلى دوري المحترفين، وسيقام ملحق بين صاحبي المركزين الثالث عشر والرابع عشر بدوري المحترفين مع صاحبي المركزين الثالث والرابع بدوري الدرجة الأولى، ليصعد منهما فريقان.

كما تقرر زيادة عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 16 ناديًا إلى 20 فريقًا في الموسم المقبل، وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، تقرر زيادة عدد الأندية من 20 ناديًا مقسمة على مجموعتين إلى 24 فريقًا.

ووفقًا للآلية، وبعد اختتام دوري الدرجة الثانية: تأهل أندية الجبلين، والوشم، والأنصار، والجيل، والعين، والعدالة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما ستخوض أندية التقدم، وأبها، والمزاحمية مباريات الملحق مع أصحاب المراكز 14، 15، 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتخوض أندية البدائع، والثقبة، والدرعية، ووج مباريات الملحق مع ثاني أفضل أربع فرق خارجة من دور الـ16 في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة.







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