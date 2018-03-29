هذا سبب فشل تعاقد بايرن ميونيخ مع توخيل

المواطن – مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية ألمانية، عن السبب الرئيسي وراء فشل مفاوضات نادي بايرن ميونيخ مع المدرب توماس توخيل، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “بيلد” أن عددًأ من نجوم بايرن ميونيخ عارضوا فكرة التعاقد مع توخيل، خلفًا للمدرب يوب هاينكس، وشددت على أن ماتس هوميلز، كان أبرز اللاعبين الرافضين للتعاقد مع توماس؛ نظرًا لتوتر العلاقة بينهما منذ فترة عملهم في بوروسيا دورتموند.

وتابعت الصحيفة الألمانية: “لاعبو بايرن ميونيخ كانوا يخشون من الأسلوب الدقيق لتوخيل، حيث يشتهر بأساليب غريبة في التدريبات والتغذية أيضًا، حيث وضع خطة تغذية صعبة أثناء وجوده في بوروسيا دورتموند”.

وأشارت صحيفة “بيلد” إلى أن توماس توخيل منع رقائق البطاطس، وفطائر البيتزا وحبوب القمح، بالإضافة إلى تسجيل تحركات اللاعبين في بوروسيا دورتموند عبر الـGPS.

وكان توماس توخيل، قد رفض التفاوض مع بايرن ميونيخ لتدريب الفريق الأول بداية من الموسم الرياضي المقبل؛ نظرًا لاتفاقه مع أحد الأندية الأوروبية، وسط أنباء عن اتفاقه على تدريب فريق أرسنال الإنجليزي.







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