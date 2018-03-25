هذا سِر تفوق النادي الأهلي الموسم الحالي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى جيداً في منافسات هذا الموسم سواء المحلية أو القارية، إلا أنه ظهر بشكل مميز في بطولة الدوري السعودي للمحترفين ونجح في تقليص الفارق مع الهلال لنقطة واحدة.

وتكمن قوة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموسم الرياضي الجاري في خط هجومه، حيث إنه استطاع تسجيل 58 هدفاً بعد مرور 24 جولة على الدوري السعودي للمحترفين ليُصبح صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة المحلية.

ويُعد هذا العدد أكثر بـ11 هدفاً من الأهداف التي سجلها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في مثل هذه المرحلة من موسم 2015/ 2016، الذي شهد تتويجه باللقب.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراتان في الدوري السعودي للمحترفين الأولى أمام الهلال وستُقام في السابع من أبريل المقبل، فيما سيواجه أُحد في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواصلة نتائجهم الجيدة، وتحقيق الفوز على نظيره الهلال بالجولة المقبلة، لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين واستعادة اللقب من الزعيم.







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