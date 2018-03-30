هذا ما تنتظره جماهير العميد في مباراة الباطن ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

تنتظر جماهير العميد على أحر من الجمر مباراة الباطن ضد الاتحاد غدًا السبت في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الباطن ضد الاتحاد غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

وقبل إقامة مباراة الباطن ضد الاتحاد تأجل سفر لاعبي العميد من مدينة جدة إلى مدينة حفر الباطن 3 مرات بسبب سوء الأحوال الجوية في المملكة خلال الفترة الحالية.

وترغب جماهير العميد في رؤية فريقها يحقق الفوز خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد بسبب النتائج السلبية الأخيرة لفريق مدينة جدة في الدوري السعودي.

ومن أجل إقامة مباراة الباطن ضد الاتحاد سيسافر لاعبو الاتحاد إلى مدينة حفر الباطن في رحلة ستنطلق من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة.

ويتمنى مدرب العميد، التشيلي خوسيه لويس سييرا خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الاتحاد وإظهار قدرة العميد على المنافسة على لقب كأس الملك في العام الحالي.

وحقق نادي الاتحاد نتائج سلبية للغاية في آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي حيث لم يذق طعم الفوز وذلك قبل إقامة مباراة الباطن ضد الاتحاد.

وقبل إقامة مباراة الباطن ضد الاتحاد يذكر أن العميد كان قد خسر من الشباب بثلاثية دون رد في الجولة ال23 من بطولة الدوري السعودي، كما خسر العميد من نادي التعاون بخماسية مقابل هدفين في الجولة ال18 والمؤجلة في الدوري السعودي، وعاد الاتحاد وخسر مرة أخرى من فريق النصر في الجولة ال24.

أما لاعبو الباطن فيريدون خلال مباراة الباطن ضد الاتحاد تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على نادي الاتحاد حيث سبق للباطن أن حقق المفاجأة وأقصى نادي النصر من بطولة كأس الملك.







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