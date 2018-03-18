هذا ما سيفعله الأهلي المصري بعد مؤتمر مرتضى منصور

المواطن - محمد سمعه

فجّر نادي الزمالك في مؤتمر مرتضى منصور، اليوم، العديد من المفاجآت؛ وذلك بسبب تجديد النادي الأهلي المصري لعقد اللاعب المصري عبدالله السعيد خلال الفترة الأخيرة.

وقبل انعقاد مؤتمر مرتضى منصور اليوم أعلن الأهلي خلال الفترة الماضية عن تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين مع وجود خيار بالتمديد لمدة موسم ثالث، ثم أعلن المارد الأحمر بعد ذلك عرض عبدالله السعيد للبيع أو للإعارة.

وكان الزمالك أعلن عن انعقاد مؤتمر مرتضى منصور، اليوم السبت، وذلك لتوضيح العديد من الأمور حول حقيقة صفقة القرن وكذلك حقيقة تعاقده مع اللاعب عبدالله السعيد.

ومن المنتظر أن ترد إدارة النادي الأهلي المصري بقيادة محمود الخطيب على مؤتمر مرتضى منصور اليوم، حيث سيكشف الأهلي حقيقة ما قاله مرتضى منصور عن إجبار المارد الأحمر للاعب عبدالله السعيد، وذلك من أجل تمديد العقد وعدم الانتقال إلى الزمالك.

وكان رئيس الزمالك تحدث خلال المؤتمر، وأكد أن عبدالله السعيد وقع على عقود انضمامه للزمالك بشكل رسمي مع وجود شرط جزائي في عقده قدره 100 مليون دولار أميركي.

كما أكد رئيس الزمالك، خلال المؤتمر، على أن الفريق الأبيض لن يصمت وسيشتكي من أجل انضمام عبدالله السعيد للقلعة البيضاء بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وقبل إقامة المؤتمر اليوم كان الإعلام المصري تناول قضية عدم تجديد عقد عبدالله السعيد مع الأهلي وتأخره في التوقيع على التجديد، وذلك قبل إعلان تجديده للمارد الأحمر من قبل الأهلي لمدة موسمين.

وخلال المؤتمر توجه رئيس الزمالك بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دفعه مليون دولار من أجل التعاقد مع التونسي حمدي النقاز من النجم الساحلي التونسي، مضيفًا أن الزمالك سيرد المبلغ إلى رئيس هيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :