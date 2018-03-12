هذا ما عجز عنه الزعيم أثناء مباراة #الريان_الهلال

المواطن - محمد سمعة

يخوض نادي الهلال مباراة قوية أمام نادي الريان القطري اليوم في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعاني الهلال خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم فوزه في أي مباراة آسيوية منذ دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي.

وكان نادي الهلال فاز في آخر مباراة آسيوية له ضد نادي بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 3 أهداف دون رد في ذهاب دور الأربعة، بينما في مباراة العودة تعادل الزعيم مع النادي الإيراني بهدفين لكل فريق.

وفي المباراة النهائية تعادل الهلال مع نادي أوراوا الياباني بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب، قبل أن يخسر الهلال في مباراة العودة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي مرحلة دور المجموعات من البطولة الآسيوية في العام الحالي سقط الهلال في فخ التعادل السلبي أمام العين الإماراتي ثم خسر من نادي استقلال طهران في الجولة الثانية وتعادل مع الريان في الجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

حتى الآن لا يزال الهلال مهزومًا أمام نادي الريان القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بنتيجة هدفين نظيفين.

لم يفز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، وخسر كذلك لقب البطولة الآسيوية في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني، كذلك خسر نادي الهلال السعودي اللقب الآسيوي في عام 2014 لصالح نادي ويسترن سيدني الأسترالي في المباراة النهائية.







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