هذا ما قاله رئيس وزراء مصر عن الوزير قطان

المواطن - واس

ثمن دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، المهندس شريف إسماعيل، الدور الذي قام به معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال سنوات عمله سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وجهوده في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما التنموية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب حرصه على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويًّا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء المصري- خلال لقائه اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية- عن تمنياته للمملكة بمزيد من الازدهار والتقدم والرقي، ولمعاليه التوفيق في مهام عمله الجديد.

من جانبه أكد معالي الوزير قطان لرئيس الوزراء المصري، وفقًا لبيان صحافي صادر عن سفارة المملكة بالقاهرة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تشهد الآن أزهى فتراتها، خاصة بعد الزيارة الناجحة لسمو ولي العهد.

وأشار معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمتين العربية والإسلامية.

وقال معاليه لرئيس الوزراء المصري: إنه شرُف بالعمل معه لسنواتٍ عديدة، وإن العلاقات الشخصية مع دولته ستظل دائمًا وأبدًا محل اهتمامه.

وأوضح البيان أن معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، زار دولة رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، في إطار توديعه لكبار المسؤولين في مصر بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة لدى مصر.







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