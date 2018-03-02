هذا ما قاله محلل رياضي عربي عن محيط الرعب

المواطن – عبدالناصر سيد

أشاد المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، بملعب الهلال الجديد الملقب بمحيط الرعب، الذي احتضن أول مباراة للزعيم في الموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الجمعة، بارك بيومي للهلال على ملعب الجامعة الجديد الملقب بمحيط الرعب، والفوز ومستوى الدوري المحلي.

وأضاف أن الفيصلي أثبت أنه الحصان الأسود في البطولة، وجاء الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الفريقين رائعًا.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا غفيرًا وصل إلى 22 ألفاً و483 متفرجاً.

وخاض الهلال مباراته الثانية على محيط الرعب بعدما تعادل سلبيًّا مع العين الإماراتي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال آسيا.







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