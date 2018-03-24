هذا ما كان يحتاجه فهد المولد من مباراة السعودية وأوكرانيا

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب فهد المولد بشكل جيد مع المنتخب السعودي، وذلك خلال المباراة الودية التي أقيمت للأخضر مع المنتخب الأوكراني وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وكان المولد سجل هدف التعادل للمنتخب السعودي في شباك منتخب أوكرانيا، وذلك في الدقيقة الـ38 أي بعد حوالي 6 دقائق من الهدف الأول للمنتخب الأوكراني.

ونجح المولد في أن يعود للتألق واللعب في المباريات وتسجيل الأهداف، خاصة أنه يعاني بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي مع نادي ليفانتي الإسباني منذ انتقاله إلى الفريق في شهر يناير الماضي وخلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب أوكرانيا في ثالث تجاربه الودية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حيث سبق للأخضر تحت قيادته الفوز على منتخب مولدوفا بثلاثية دون رد والخسارة من منتخب العراق برباعية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب البصرة الدولي.

وسيواجه المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل، المنتخب البلجيكي، في إطار لقاء ودي سيجمع بين المنتخبين في مدينة ماربيا الإسبانية.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في كأس العالم والتي تضم منتخبات “مصر، وروسيا، ومنتخب الأوروغواي”.

يذكر أن فهد المولد كان قد ساهم في تأهل منتخب السعودية إلى بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعدما سجل هدفه الشهير في مرمى منتخب اليابان في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال الروسي.







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