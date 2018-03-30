هذا ما يتفوق فيه الباطن على نادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

يستعد الباطن لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام نادي الاتحاد وذلك في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويسعى الباطن بقيادة مدربه الروماني ماريوس سيبيريا إلى الفوز والعبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الملك.

ويذكر أن نادي الباطن يملك إنجازًا مميزًا حققه في دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين وذلك بعد فوزه على نادي النصر بهدف دون رد، أما نادي الاتحاد فكان هزم نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

نجح الباطن في الحفاظ على نظافة شباكه في دور ربع النهائي، بينما لم ينجح الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه وهذا ما يعطي ميزة كبيرة لنادي الباطن للتألق واللعب بقوة والفوز على العميد.

وكان نادي الباطن هزم فريق التعاون بهدفين مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي حيث سجل لنادي الباطن كل من جوناثان بينتيس وجورج بيريرا دا سيلفا بينما سجل لنادي التعاون اللاعب عبد المجيد الرويلي من ركلة جزاء.

أما الاتحاد فكان خسر في الجولة ال24 من عمر مسابقة الدوري من نادي النصر بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

سجل للاتحاد اللاعب عبد العزيز العرياني، بينما سجل لنادي النصر كل من برونو أوفيني وعبد المؤمن جابو ومحمد فوزير.







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