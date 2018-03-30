هذا ما يحتاجه الهلال للفوز على العين الإماراتي

المواطن - محمد سمعة

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستقام مباراة الهلال والعين يوم 2 أبريل المقبل في ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين في مدينة العين الإماراتية.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز على العين من أجل الوصول إلى النقطة الخامسة وإنعاش آماله في التأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية رغم صعوبة المهمة.

وسيحتاج الهلال للفوز على نادي العين التركيز الشديد وعدم التأثر بالضغط الجماهيري الكبير والذي سيسببه جمهور نادي العين من أجل تشجيع فريقهم على الفوز على نادي الهلال.

وقدم الهلال نتائج سلبية منذ بداية مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية حيث تعادل مع نادي العين والريان القطري في الجولتين الأولى والثالثة، ثم خسر من نادي استقلال طهران الإيراني والريان في الجولتين الثانية والرابعة.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلال الفترة الماضية وقرر تعيين مواطنه خوان براون بشكل مؤقت وحتى نهاية الموسم الحالي.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي حاليًا برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

خسر نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

فاز الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز.







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