هذا ما يريده الفيصلي ضد الأهلي في كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة الفيصلي ضد الأهلي في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ناريةً ومثيرةً، خاصة أن الفريقين سيقاتلان من أجل أن يتأهل أحدهما إلى المباراة النهائية.

ويذكر أن مباراة الفيصلي ضد الأهلي ستقام غدًا الجمعة، وذلك على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

ويرغب لاعبو العنابي في تحقيق المفاجأة خلال مباراة الفيصلي ضد الأهلي بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.

يذكر أن الفيصلي تأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك بعد فوزه في دور ربع النهائي على نادي القادسية بثلاثية مقابل هدفين، بينما تأهل الأهلي بعد إقصائه لنادي الفيحاء لتقام مباراة الفيصلي ضد الأهلي.

وكانت مباراة الفيصلي ضد الأهلي في الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أقيمت في الجولة الثامنة من عمر المسابقة وانتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف أحرزه للراقي كل من إيوانيس فيتفا وليوناردو دا سيلفا، بينما سجل لفريق الفيصلي اللاعب محمد بو سبعان.

كما أن مباراة الفيصلي ضد الأهلي في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي أقيمت في الجولة ال21 من المسابقة وانتهت بفوز الراقي أيضًا بثنائية مقابل هدف مثل مباراة الدور الأول.

يذكر أن سلمان المؤشر وإيوانيس فيتفا هما مَن أحرزا هدفَي الأهلي في مباراة الفيصلي، بينما سجل اللاهب لويس جوستافو هدف الفيصلي ضد الأهلي.

يرغب لاعبو العنابي في تحقيق الفوز في مباراة الفيصلي ضد الأهلي، خاصة أن الفيصلي يريد المنافسة على لقب كأس الملك في الموسم الحالي.

سيشارك المهاجم السوري عمر السومة في الفيصلي ضد الأهلي وتتمنى الجماهير الأهلاوية أن يكون في أفضل حالاته من أجل قيادة الراقي إلى المباراة النهائية بكأس الملك.







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