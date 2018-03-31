هذا ما ينتظر عمر السومة بعد خروج الأهلي من كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

سيكون أمام النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، تحدٍّ كبير خلال الفترة الماضية مع الراقي، وذلك بعد عودته من الإصابة.

وكان عمر السومة غاب عن مباريات النادي الأهلي منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة في الركبة.

ويأمل السومة في أن يسجل أهدافًا حاسمة للراقي في آخر مباراتين للنادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي ضد فريق الهلال وفريق أحد.

وكان السومة عاد للتهديف في مباراة الأهلي والرائد، والتي أقيمت في إطار لقاءات الجولة الـ18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الراقي وقتها بثلاثية دون رد.

وفشل عمر السومة في إحراز أي أهداف في لقاء الأهلي والفيصلي، والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة.

يملك عمر السومة حتى الآن في الدوري السعودي 11 هدفًا ليتواجد في المركز الثاني في ترتيب قائدة الهدافين بفارق هدف عن اللاعب التشيلي روني فيرنانديز نجم الفيحاء والذي سجل 12 هدفًا حتى الآن.

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في مدينة العين الإماراتية وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يتواجد الأهلي في صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع الغرافة القطري في الجولتين الثالثة والرابعة.







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