هذا ما يُقلق الأخضر قبل مباراة #السعوديه_بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لمواجهة المنتخب البلجيكي، اليوم، في مباراة ودية ستمتاز بالقوة في ظل استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وستكون مباراة اليوم هي ثاني مباراة ودية يخوضها الأخضر، وذلك في معسكره الحالي بشهر مارس.

وسبق للأخضر أن حقق الفوز على منتخب بلجيكا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية بهدف شهير للاعب سعيد العويران.

ويرغب الأخضر في تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي رغم قوة الأخير، خاصة أنه يمتلك العديد من العناصر القوية مثل إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وروميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وما يقلق الأخضر هو عدم قدرته على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، خاصة أن الفوز سيرفع من الروح المعنوية للاعبي الأخضر قبل المعسكرات المقبلة.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد.

يستعد الأخضر خلال الفترة المقبلة لمواجهة المنتخب الإيطالي ومنتخب بيرو ومنتخب ألمانيا قبل السفر إلى روسيا.

سيواجه المنتخب السعودي في أول مباراة له في بطولة كأس العالم المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل في مباراة ستقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

تواجد الأخضر في كأس العالم 2006 في ألمانيا، ولكنه ودع المسابقة من الدور الأول.







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