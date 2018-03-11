هذا ما يُقلق الأخضر قبل مونديال روسيا

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم صيف العام الحالي؛ حيث تأهل الأخضر إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

وكانت الهيئة العامة للرياضة ساهمت في احتراف 9 من لاعبي المملكة في الدوري الإسباني، سواء كان في الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية.

ولا يشارك لاعبو المملكة مع أنديتهم في بطولة الدوري الإسباني؛ مما يضر بمصلحة الأخضر قبل خوض غمار المنافسة في بطولة كأس العالم صيف العام الحالي.

وجاء الهدف الرئيسي من احتراف لاعبي المملكة في الدوري الإسباني هو زيادة العنصر الفني والبدني لديهم، ومن أجل تحقيق فائدة أكبر للمنتخب السعودي قبل إقامة المونديال.

ويأمل المنتخب السعودي في أن يحقق نتائج طيبة؛ وذلك من أجل التأهل إلى دور ثمن النهائي بطريقة جيدة.

وسبق للمنتخب السعودي أن وصل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم في عام 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، ولكنه ودع البطولة بعد الخسارة من المنتخب السويدي.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني في الجولة السادسة من دور المجموعات بهدف دون رد.

ويسعى الأخضر خلال الفترة المقبلة إلى التحضير بشكل جيد وخوض مباريات ودية قوية، وذلك من أجل اللعب بشكل قوي في بطولة كأس العالم.

وتولى المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي تدريب المنتخب السعودي بعد مواطنه إدجاردو باوزا.







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