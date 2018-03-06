هذا ما يُقلق لاعبي الزعيم في مباراة #الهلال_الريان

المواطن - محمد سمعة

يواجه نادي الهلال، اليوم، نادي الريان القطري، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون إلى تحقيق الفوز وتسجيل أهداف خلال مباراة الريان، خاصة أن الهلال لم يُسجل أهداف في آخر 3 مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال فشل في التسجيل في مباراته أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي البطولة الآسيوية في العام الماضي، كما لم ينجح الزعيم في تسجيل أي أهداف في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات أمام نادي العين الإماراتي، وكذلك خسر من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد.

يريد الهلال تحقيق الفوز بأي طريقة وبكل قوة وذلك من أجل إنعاش آماله بالتأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد الخسارة من فريق استقلال طهران الإيراني في مدينة مسقط العمانية بنتيجة هدف دون رد.

وخسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا على يد نادي أوراوا الياباني، حيث تعادل الزعيم مع فريق أوراوا بهدف لكل فريق في الرياض، ثم خسر الهلال في اليابان بنتيجة هدف دون رد.

يذكر أن الريان القطري يتقدم حاليًّا على حساب نادي الهلال بهدف نظيف مع مرور 45 دقيقة من عمر الشوط الأول.

سبق لنادي الهلال أن حقق لقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين كان آخرهما في عام 2000.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :