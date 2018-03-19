هذا هدف الفيصلي .. وأندية سعودية ترغب في التعاقد مع رازوفيتش

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد المدلج أن احتلال الفريق الأول لكرة القدم مركزًا متقدمًا في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين نتاج عمل استمر سنوات، كاشفًا في الوقت ذاته عن الطريقة الوحيدة التي تُمكن الصربي فوك رازوفيتش من الرحيل.

وقال المدلج: “نحن نلعب في دوري تنافسي قوي بأنديته ونجومه، على المستوى العربي عامة، ومن أهم الدوريات تنظيماً على مستوى العالم.. ووجود الفيصلي في مركز متقدم في الدوري هو نتاج عمل سنوات وليس وليد للحظة، فقد كان الطموح أحد مراكز الدفء، لكن الآن نرغب بالمنافسة على مقاعد المقدمة”.

وتابع رئيس نادي الفيصلي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “بإمكان أي لاعب يدخل فترة الستة أشهر أن يوقِّع مع أي نادٍ، استغلينا فترة التوقف بعد مفاوضات مع رئيس النصر السابق سلمان المالك، وتم الاتفاق على انتقال اللاعبان حمد المنصور وسلطان الغنام”.

وأضاف: “هناك مكسب كبير من انتقالهما إلى النصر، حيث تم اتخاذ هذه الخطوة كجزء من استثمارات النادي الفيصلي.. وستكون هناك أولوية لنادي الفيصلي في حال رغبة النصر بالاستغناء عن أحد نجومه على سبيل الإعارة، مثل أحمد عكاش وعبدالله الأسطا”.

وواصل: “أبلغنا المدرب عن رغبتنا في بقائه، وفي حال رغِب الرحيل فعليه أن يدفع الشرط الجزائي.. وأوضح مدرب الفيصلي رازوفيتش أن لديه عروضاً من الإمارات ومن بعض الأندية السعودية، وهذا الشيء غير مشجع، فلا نريد أن يسبب مدرب خلافاً بين ناديين شقيقين”.

وأردف قائلًا: “حلم كل صغير وكبير في نادي الفيصلي هو الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والسلام على ملكنا.. وأطمئن عشاق الفيصلي أن 70% من قوى الفريق باقية بإذن الله، وأبو سبعان سيبقى الموسم القادم على الأقل”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وصلت مصاريف الفيصلي هذا الموسم حاجز الـ38 مليوناً، وستكمل الـ40 مليوناً في الشهر المقبل.. يستعيد الكابتن خالد شراحيلي مستواه تدريجياً، وهناك مفاوضات جادة مع وكيل أعماله، وفي حال أُعطي الفرصة فإنه سيستعيد توازنه”.







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