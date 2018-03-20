هذا هو السبب وراء تعيين سعد الشهري مدربًا للأخضر الأولمبي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب السعودي سعد الشهري؛ وذلك من أجل تدريب الأخضر الأولمبي لكرة القدم لمدة عام، بداية من شهر مارس الحالي.

ورغب اتحاد الكرة في أن يتولى الشهري تدريب المنتخب الأولمبي، وذلك بعد نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية مع نادي الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي الاتفاق مع المدرب سعد الشهري خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 33 نقطة في المركز السادس.

وكان فريق الاتفاق نجح في الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر فقط في 9 مباريات في الدوري السعودي بعد مرور 24 جولة.

يذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي خاض اليوم تدريبه الأول في معسكره والمقام بمدينة جدة؛ وذلك من أجل الاستعداد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي ستُقام في إندونيسيا.

وسيخوض نادي الاتفاق مباراته المقبلة في الجولة الـ25 من الدوري السعودي أمام فريق الاتحاد يوم 6 إبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يتولى الشهري تدريب الأخضر الأولمبي بشكل كامل في الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد نادي الاتفاق من قبل مع المصريين أحمد الشيخ وحسين السيد من صفوف فريق الأهلي المصري على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي.

ويريد الاتفاق التواجد ضمن أول 4 مراكز في بطولة الدوري السعودي؛ وذلك من أجل التأهل إلى بطولة آسيوية في الموسم المقبل.







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