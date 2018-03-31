هذا هو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه المهم اليوم على نادي سوانزي سيتي بنتيجة هدفين دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بثنائية دون رد سجلها كل من روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز ليصعد اليونايتد إلى المركز في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ليفربول صاحب المركز الثالث.

ويذكر أن نادي ليفربول كان صعد مؤقتًا إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الصعب والمهم على نادي كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق اللاعب المصري محمد صلاح والذي سجل هدفه رقم 29 في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

أما نادي مانشستر سيتي فحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على فريق إيفرتون بثلاثية مقابل هدف.

أصبح رصيد نادي مانشستر سيتي بعد الفوز على إيفرتون 84 نقطة في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الفترة الحالية.

أما نادي إيفرتون فاحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بعد خسارته من نادي مانشستر سيتي.

ونجح فريق ليستر سيتي في الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين دون رد، حيث أصبح رصيد ليستر سيتي بعد الفوز 43 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد نادي برايتون عند 34 نقطة في المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الحالية.

أما نادي ويست هام يونايتد فنجح في تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على نادي ساوثهامبتون بثلاثية دون رد اليوم.

يتواجد نادي ويست هام يونايتد في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نادي ساوثهامبتون في المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

يحتل نادي ويست بروميتش آلبيون المركز الـ20 والأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يقترب بقوة من الهبوط إلى دوري التشامبيونتشيب، وذلك بعد خسارته اليوم من نادي بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.







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