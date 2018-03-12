هذا هو ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي باللقب الـ40

المواطن - محمد سمعه

تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مباراته أمام نادي إنبي بهدف دون رد، سجله المدافع أيمن أشرف في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادل نادي المصري مع فريق الإنتاج الحربي بدون أهداف، ليتوج الأهلي بلقب الدوري وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة.

وسعى الأهلي بقيادة المدربة المصري حسام البدري منذ بداية الموسم للبقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري، وذلك من أجل التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخ المارد الأحمر.

ويتواجد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة وبفارق 22 نقطة عن النادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، والذي يملك 53 نقطة.

أما فريق الزمالك فيتواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي المصري صاحب المركز الرابع، والذي يملك 49 نقطة بعد تعادله اليوم مع نادي الإنتاج الحربي.

ويتواجد فريق النصر في المركز الـ18 والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، حيث يقترب فريق النصر القاهري من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وسيركز النادي الأهلي المصري خلال المرحلة المقبلة على التركيز والتألق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن المارد الأحمر فاز بالدوري المصري بعد تصدره ترتيب الدوري المصري مؤخرًا.

ولم يفز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2013، حيث سيقوم المدرب حسام البدري بإراحة العناصر الأساسية للنادي الأهلي في باقي مباريات الدوري بعد تصدر ترتيب الدوري المصري؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة العودة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام نادي مونانا الجابوني.

يذكر أن نادي بتروجيت يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة.







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