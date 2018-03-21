هذا هو حلم نجم ريال مدريد بعد نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعة

يقترب اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

وعانى بيل خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب كثرة الإصابات بجانب عدم قدرته على العودة إلى مستواه السابق.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بيل يرغب في ترك ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي مع وجود حلم لديه بالانتقال إلى إنجلترا واللعب في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وتريد أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي التعاقد مع جاريث بيل خلال الفترة المقبلة خاصة أن الريال يرغب في التخلص من بيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان جاريث بيل انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير.

فاز جاريث بيل مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا كان آخرها في عام 2017 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.







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