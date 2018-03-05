هذا هو سبب وفاة دافيدي أستوري نجم فيورنتينا الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

تُوفي اللاعب الإيطالي دافيدي أستوري، مدافع نادي فيورنتينا الإيطالي، بالأمس وذلك قبل ساعات من خوض فيورنتينا لمباراة مهمة أمام نادي أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وذكر أنطونيو دي نيكولو، النائب العام في مقاطعة أودينيزي، أن أستوري تُوفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة جاءت له أثناء نومه في غرفته بفندق الإقامة.

وأضاف دي نيكولو أن ماحدث لأستوري أمر غريب، خاصة أنه لم يظهر عليه أي علامات للمرض أو الإرهاق.

ويذكر أن حارس مرمى فيورنتينا ماركو سبورتيلو هو آخر من شاهد دافيدي أستوري على قيد الحياة، حيث تواجدا معًا في الغرفة واستمتعا بألعاب الفيديو قبل الخلود للنوم مساء أول أمس السبت.

وبعد وفاة دافيدي أستوري تأجلت جميع مباريات الأمس في الدوري الإيطالي على أن تُقام في يوم آخر نتيجة وفاة نجم فيورنتينا المفاجئة.

ويذكر أن دافيدي أستوري سبق له اللعب في صفوف فريق الشباب بنادي ميلان الإيطالي، كما سبق له التواجد في صفوف نادي كالياري وروما ولعب مع فيورنتينا على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراؤه بشكل نهائي في عام 2016 من الفيولا.

وحرص العديد من اللاعبين الإيطاليين على توجيه نعي إلى أسرة دافيدي أستوري مثل أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الإيطالي وتشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي.

لعب دافيدي أستوري مع المنتخب الإيطالي في بطولة كأس العالم للقارات عام 2013 في البرازيل، حيث احتل الأتزوري المركز الثالث.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :