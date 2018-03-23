هذا هو موعد مباراة السعودية وأوكرانيا الودية

المواطن - محمد سمعة

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأوكراني اليوم وديًا في إطار استعدادات الأخضر لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وستقام مباراة السعودية وأوكرانيا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة على الملعب الوطني في مدينة ماربيا الإسبانية.

وأقام الأخضر معسكره لشهر مارس في مدينة ماربيا الإسبانية حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيره الأوكراني ونظيره البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا للمونديال.

ويأمل الأخضر بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في أن يحقق نتيجة إيجابية وذلك لإرضاء الجماهير السعودية وطمأنتها على منتخبها قبل خوض المونديال.

وكان منتخب السعودية خاض أول مباراة ودية له تحت قيادة بيتزي أمام منتخب مولدوفا وفاز الأخضر بثلاثية دون رد، ثم خسر المنتخب السعودي من نظيره العراقي برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب البصرة الدولي.

تأهل منتخب السعودية إلى بطولة كأس العالم 2018 وذلك بعد فوزه على منتخب اليابان بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

سبق للمنتخب السعودي التأهل إلى كأس العالم في خمس مناسبات أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات ” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

سيواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي في الجولة الأولى من دور المجموعات من المونديال يوم 14 يونيو المقبل في المباراة الافتتاحية على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.







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