هذا هو موقع نادي ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعة

تعرض نادي ليفربول لخسارة قاسية من فريق مانشستر يونايتج؛ بنتيجة هدفين لهدف؛ مما أثر على موقع الريدز في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

وحاول نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث؛ وذلك من أجل انتزاع المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي من نادي مانشستر يونايتد.

وفشل نادي ليفربول في تحقيق هدفه والبقاء في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة من نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأولد ترافورد.

ويذكر أن اللاعب إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد هو من سجل هدف نادي ليفربول في المباراة، ورغم ذلك حافظ مانشستر يونايتد على فوزه بثنائية مقابل هدف؛ وذلك من أجل البقاء في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجمد رصيد نادي ليفربول بعد الخسارة من مانشستر يونايتد عند 60 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما رصيد مانشستر يونايتدج فأصبح 65 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على نادي ليفربول بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

ولم ينجح محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تسجيل أهداف اليوم أمام مانشستر يونايتد، وبالتالي عانى فريق ليفربول، حيث لم ينجح في الفوز وتحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن نادي ليفربول سيواجه في الجولة الـ31 من البريميرليج فريق واتفورد يوم 17 مارس الجاري، حيث سيسعى فريق الريدز إلى تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبعد خسارة نادي ليفربول يتواجد فريق مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، أما فريق ليفربول فيتواجد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.







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