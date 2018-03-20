هذا هو هدف الأخضر من مباراة منتخب روسيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي، لمواجهة منتخب روسيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الأولى في المونديال، والتي تضم منتخبات” روسيا صاحبة الأرض والضيافة، المنتخب المصري، المنتخب الأوروغوياني”.

ويرغب الأخضر في تحقيق الفوز على المنتخب الروسي مع عدم اهتزاز شباكه أو التعادل السلبي؛ وذلك لتحقيق بداية مبشرة في المونديال للأخضر وجماهيره.

وخلال 13 مباراة خاضها المنتخب السعودي طوال مشاركاته في بطولات كأس العالم لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه إلا في مباراة واحدة كانت أمام منتخب بلجيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال 1994، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل في ذلك الوقت نجم نادي الشباب السابق، اللاعب سعيد العويران هدف فوز الأخضر على منتخب بلجيكا.

وجاء تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد لاعب نادي ليفانتي الإسباني الحالي.

ورحل المدرب الهولندي بير فان مارفيك عن تدريب المنتخب السعودي، بعد التأهل المباشر إلى مونديال روسيا؛ لوجود خلافات بينه وبين مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وعُين المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا لتدريب الأخضر، ولكنه لم يُوفق فرحل وجاء بدلًا منه مواطنه خوان أنطونيو بيتزي، والذي سبق له تدريب منتخب تشيلي في بطولة كوبا أميركا.







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