هذا هو هدف الراقي بعد نهاية مباراة الفيصلي ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يطمح لاعبو الراقي خلال الفترة المقبلة في المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين بعد الخسارة في مباراة الفيصلي ضد الأهلي.

وكان اللاعب زي إدواردو هو من سجل هدف الفوز للعنابي في مباراة الفيصلي ضد الأهلي، والتي أقيمت بالأمس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق تراكتور الإيراني، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يركز الراقي على الفوز بعد نهاية مباراة الفيصلي ضد الأهلي.

ويريد النجم السوري عمر السومة العودة للتهديف من جديد، حيث فشل في مباراة الفيصلي ضد الأهلي في تسجيل الأهداف للراقي.

وحاول لاعبو الراقي استغلال الفرص الهجومية والتي أتيحت لهم في مباراة الفيصلي ضد الأهلي؛ وذلك من أجل تسجيل الأهداف والتأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد خسارة الراقي في مباراة الفيصلي ضد الأهلي أصبح لزامًا على الراقي التركيز في المباراتين المتبقيتين في الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين من أجل المنافسة على لقب دوري المحترفين والفوز به في نهاية الموسم.

وبلا شك شعرت جماهير الراقي بخيبة أمل كبيرة وذلك بعد نهاية مباراة الفيصلي ضد الأهلي بخروج الراقي من بطولة كأس الملك، خاصة أن الأهلي كان يتمنى الفوز بلقبي الدوري والكأس مثلما فعل في موسم 2015- 2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس.

وكانت مباراة الفيصلي ضد الأهلي في الدوري السعودي انتهت مؤخرًا بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، مما جعل العنابي يسعى للثأر من الأهلي والتأهل إلى نهائي كأس الملك للمنافسة على اللقب خلال الفترة المقبلة.

وبعد نهاية مباراة الفيصلي ضد الأهلي سيواجه الفريق العنابي الفائز من مباراة الاتحاد والباطن في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.







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