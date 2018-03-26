هذا هو هدف الزعيم خلال مباراة #الهلال_الشباب

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي الهلال، اليوم، جاره الشباب وديًّا؛ وذلك من أجل الاستعداد للجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب الهلال، بقيادة مدربه خوان براون، في تحقيق نتيجة إيجابية؛ وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة النادي الأهلي في الجولة الـ25.

وكان الهلال مر بمباريات صعبة خلال الفترة الماضية؛ حيث تعرض للخسارة من نادي الريان القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني السابق رامون دياز.

ويرغب الهلال في أن يحقق الفوز في آخر مباراتين له؛ وذلك للحصول على 6 نقاط؛ وبالتالي ضمان الابتعاد عن النادي الأهلي بفارق يصل إلى 3 نقاط.

وقرر مجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة الماضية تعيين المدرب خوان براون مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الهلال سبق له وأن تعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرغب الزعيم في أن يتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.







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