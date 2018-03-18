هذا هو هدف السهلاوي مع الأخضر في المونديال

المواطن - محمد سمعه

يرغب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي، في تحقيق إنجاز له بالتألق مع الأخضر وتسجيل الأهداف المهمة لمنتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.

ويريد السهلاوي كتابة اسمه بحروف من نور ووضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين والذين أحرزوا أهدافًا للمنتخب السعودي في بطولات كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وذلك بعد الفوز على المنتخب الياباني في الجولة السادسة من دور المجموعات بهدف دون رد سجله لاعب نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد.

ويسعى السهلاوي إلى إحراز الأهداف والتألق مع المنتخب السعودي في مونديال روسيا مثلما أحرز ياسر القحطاني نجم الهلال مع الأخضر في مونديال 2006 وإحراز النجم سامي الجابر في مونديال 1994 و2008 و2006 مع المنتخب السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة لخوض مباراة ودية ضد المنتخب الأوكراني، ثم سيواجه بعد ذلك المنتخب البلجيكي وديًّا يوم 27 مارس الحالي.

أحرز محمد السهلاوي للمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 16 هدفًا، بالتساوي مع اللاعب أحمد خليل مهاجم المنتخب الإماراتي.

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في كأس العالم 2018 ضد المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل في مدينة موسكو الروسية.

ويرغب الأخضر في أن يمر من الدور الأول ويصل إلى دور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم لكرة القدم.







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