هذا هو هدف بيتزي ولاعبي الأخضر بعد مباراة السعودية وبلجيكا

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة السعودية وبلجيكا بخسارة الأخضر برباعية دون رد في ثاني مباراة يخوضها الأخضر في معسكره التحضيري والذي أقيم شهر مارس الحالي في إسبانيا وبلجيكا.

ومثلت مباراة السعودية وبلجيكا تجربة هامة ومفيدة للاعبي الأخضر وللمدرب خوان أنطونيو بيتزي حيث سيفكر لاعبو الأخضر ومدربهم الأرجنتيني في محاولة تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية المتبقية للأخضر والتي ستُقام في شهر مايو وأول يونيو قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت مباراة السعودية وبلجيكا شهدت ضعف أداء خط الدفاع مع عدم وجود تركيز من قبل حارس المرمى فواز القرني والذي تلقى هدفين في الشوط الأول من اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولم ينجح لاعبو الأخضر في استغلال الروح المعنوية الجيدة بعد التعادل مع أوكرانيا لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة السعودية وبلجيكا حيث مثلت خسارة الأخضر خيبة أمل كبيرة للجماهير السعودية والتي أبدت قلقها على الأخضر قبل بداية المونديال الروسي.

وسبق للأخضر أن حقق الفوز في مباراة السعودية وبلجيكا والتي أقيمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم عام 1994 حيث فازت السعودية وقتها بهدف دون رد سجله النجم سعيد العويران بطريقة جميلة في شباك حارس مرمى المنتخب البلجيكي.

وبعد انتهاء مباراة السعودية وبلجيكا، يستعد الأخضر خلال شهر مايو لمواجهة المنتخب الإيطالي ثم منتخب بيرو بعد ذلك، ويختتم الأخضر مبارياته الودية بمواجهة المنتخب الألماني يوم 8 يونيو المقبل في ألمانيا.

وكانت مباراة السعودية وبلجيكا شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب كيفن دي بروين والذي صنع هدفًا وسجل هدفًا آخر لمنتخب بلاده في شباك الحارس فواز القرني.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة كان انتقد لاعبي الأخضر وذلك بعد الخسارة في مباراة السعودية وبلجيكا برباعية دون رد لصالح منتخب الشياطين الحمر.







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