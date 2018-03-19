هذا هو هدف كريستيانو رونالدو من عام 2018

المواطن - محمد سمعه

يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى حصد لقب الكرة الذهبية للعام الثالث على التوالي.

وكان كريستيانو رونالدو نجح في الفوز بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسي في آخر عامين، متساويًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، والذي حصد لقب البالون دور في خمس مناسبات.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو تألق بالأمس في مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني؛ حيث سجل 4 أهداف في مباراة شهدت فوز النادي الملكي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف.

ويستعد كريستيانو رونالدو للمشاركة مع المنتخب البرتغالي أمام المنتخب المصري وديًّا يوم الجمعة المقبل في مباراة ستُقام في مدينة زيوريخ السويسرية.

ويأمل كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال نحو تحقيق نتيجة إيجابية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يأمل سليساو أوروبا في الذهاب بعيدًا في المونديال.

ونجح كريستيانو رونالدو في إحراز 22 هدفًا بالدوري الإسباني، بفارق 3 أهداف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، والذي سجل 25 هدفًا في الدوري الإسباني.

ويرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إنهاء الموسم الحالي بشكل جيد وإيجابي مع النادي الملكي، والذي عانى في الموسم الحالي، خاصة في بطولة الدوري الإسباني.

وكان كريستيانو رونالدو رحل من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2009 مع انتقال البرازيلي ريكاردو كاكا إلى صفوف نادي ريال مدريد من فريق ميلان الإيطالي.

يذكر أن النجم كريستيانو رونالدو فاز مع منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا في صيف عام 2016 على حساب المنتخب الفرنسي بنتيجة هدف دون رد سجله لاعب نادي ليل الفرنسي، كما تمكن اللاعب البرتغالي من الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز كريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 مع نادي مانشستر يونايتد على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.







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